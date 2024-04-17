Asgari ücrete tek, müteahhitlere dört zam

Hükümet, ekonomideki enkazın faturasını ücretli kesime kesmekte kararlı görünüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin "asgari ücrete zam olacak mı" sorusuna "öyle bir şey gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Seçimleri düşünerek 2022 ve 2023'te asgari ücrete yıl ortasında zam yapan hükümet, dört yıllık seçimsiz döneme güvenerek 2024'te ücretlerin yüksek enflasyon karşısında erimesini tercih edecek.

Son yıllarda sermaye kesimine ve zenginlere ucuz kredi dağıtarak enflasyonu ve döviz kurunu patlatan, Türkiye'yi ödemeler dengesi krizinin eşiğine getiren ve gelir uçurumunu büyüten hükümet, bu sürecin faturasını da sürecin kazananlarına değil kaybedenlerine kesiyor.

Mart ayı itibarıyla Türk-İş'in hesapladığı dört kişilik aile için açlık sınırı 16 bin 793 TL, yoksulluk sınırı 54 bin 700 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 21 bin 831 TL iken, hükümet yıl sonuna kadar asgari ücreti 17 bin 2 TL seviyesinde tutmak istiyor.

Asgari ücrete zam gelmemesi, toplu sözleşme kapsamındaki kamu ve özel sektör çalışanları hariç ücretlilerin büyük çoğunluğunun da ek zam almaması anlamına gelecek.

MÜTEAHHİTLERE FARKLI TARİFE

Hükümet ücretlerin enflasyon karşısında erimesini tercih ederken, yap işlet devret yöntemiyle yapılan köprü, otoyol ve hastaneler için müteahhitlere yıl içinde dört zam yapıyor.

Prof. Dr. Uğur Emek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamu özel işbirliği yöntemiyle yaptırılan köprü ve otoyollar için müteahhitlere yapılan garanti ödemelerine yılda dört kez zam yapıldığını belirtti.

Emek, söz konusu projeler için ödemelere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında kur farkı kadar zam yapıldığını aktardı.

Emek, şehir hastaneleri için müteahhitlere kira ödemelerine de üç ayda bir enflasyon ve kur farkı kadar zam yapıldığını söyledi.

TEK ZAM AÇLIK DEMEK

Merkez Bankası (TCMB) da hesaplarını 2024'te asgari ücrete tek zam yapılması üzerinden yaptı ancak 2024'ün ilk üç ayında enflasyonda hesapların bozulduğu görülüyor.

TÜİK'e göre yılın ilk üç ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayına göre yüzde 15,06 oranında arttı. Nisan-haziran döneminde ortalama aylık enflasyon yüzde 3 olsa bile 6 aylık resmi enflasyon yüzde 25'i aşacak.

Mayısta yıllık enflasyonun yüzde 75'e dayanması, yıl sonunda da yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

TCMB 8 Şubat'taki toplantısında 2024 sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak belirledi ancak ocak ve şubat enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesi üzerine hesaplar bozuldu. Nitekim TCMB'nin mart ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu.