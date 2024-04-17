Kocaeli'de üretim yapıyordu: 69 yıllık çınar iflas bayrağını çekti!

Ülkede yaşanan ekonomik krizin etkileri her alanda hissedilmeye devam ediyor. Birçok şirket, her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik krizin etkilerine dayanamayarak iflas ediyor.Bu kez de İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan 69 yıllık firma iflas bayrağını çekti. Türkiye’nin önde gelen kamyon üreticilerinden olan TOE, 1955 yılında kurulmuştu. 1960 yılında firmanın lisans anlaşması iptal edilmiş ve şirket, Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş ismiyle üretimini sürdürmüştü.1962 yılında, şirketin yüzde 93,5 hissesini OYAK satın aldı, 1983 yılında ise hisseler Ziraat Bankası’na devredildi.1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 adet motorlu taşıt üretimi yapan TOE’nin iflas etmesi, sektörü şaşkınlığa uğrattı. Şirketin iflas etmesinin ardından Türkiye’nin en köklü kamyon üreticisi de sektörden çekilmiş oldu.

Kaynak: yeniçağ