İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer istifa etti

Genel İdare Kurulu(GİK) kararının ardından 2024 Yerel Seçimleri’ne tek başına giren ve beklediği oyu alamayan İYİ Parti’de üst düzey bir istifa daha gerçekleşti.

GİK toplantısında yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapılmasını savunan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer istifa ettiğini açıkladı.

“HAKSIZLIĞA UĞRADIM”

Taner Demirer, Yozgat’ta yapılan oylamalarda delegelerin yüzde 75’inin oyunu almasına rağmen aday gösterilmediğini belirterek haksızlığa uğradığını söyledi. Demirer, “Genel seçimde Yozgat’ta yapılan ve delegelerimizin %75’inin katıldığı temayül yoklamasında oyların %70’ini alarak açık ara birinci çıkmama rağmen aday yapılmadım ve büyük haksızlığa uğradım ancak delegelerimizin bana bahşettiği bu güvenden ötürü gurur duydum” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ PARTİ OLMA İHTİYACINDAN UZAKLAŞMIŞTIR”

Taner Demirer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İYİler ve cesurlar hareketinin yiğit neferleri,

Değerli İYİ Parti’li kardeşlerim,

Bildiğiniz üzere partimizde önce Toplumsal Politikalar başkan yardımcısı görevinde bulundum takiben olağan kongremizde GİK üyesi seçildim. Genel Başkanımız tarafından Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlık divanında görevlendirildim. Hem partimde hem de seçim bölgem Yozgat’ta partim için canla başla çalıştım. İYİ Partide görev yaptığım sürece Anadolu’nun her köşesinden İYİler ve cesurlar hareketinin temiz kalpli, vatansever yiğit neferleri ile tanıştım. Birçok yeni arkadaşlar edindim. Siyaset adına çok şey öğrenmemin yanı sıra önemli tecrübeler de edindim. Genel seçimde Yozgat’ta yapılan ve delegelerimizin %75’inin katıldığı temayül yoklamasında oyların %70’ini alarak açık ara birinci çıkmama rağmen aday yapılmadım ve büyük haksızlığa uğradım ancak delegelerimizin bana bahşettiği bu güvenden ötürü gurur duydum. Takiben Genel Başkanımız Yozgat mitinginde her ne kadar olası kabinenin sağlık bakanı olarak benim elimi kaldırsa da bu süreç maalesef istenildiği gibi sonuçlanmadı. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve kurmayları tarafından yerel seçim öncesi getirilen işbirliği teklifini GİK toplantımızda destekledim ve canla başla işbirliğine eveti savundum, ancak azınlıkta kaldım. Maalesef partimizin çoğu GİK üyeleri tarihi öneme haiz o toplantıda günümüz siyasetinin önemli bir düsturu olan “kazan-kazan” stratejisini göz ardı ettiler. Hür ve müstakil girdiğimiz yerel seçimde aldığımız sonuç hem partimizin yetkili kurullarının hem de teşkilatlarımızın beklentisinin çok altında kaldı. Yerel seçim sonrası Genel Başkanımızın olağanüstü kurultay kararı alması ve kurultayda aday olmayacağını açıklaması kendi takdiri olmakla birlikte ne yazık ki partimiz için önemli bir kırılma noktası olmuştur. Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İYİ Parti hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk Milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır.” Gelinen bu noktada İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siz İYİ partili kardeşlerimle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.”