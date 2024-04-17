21 filmi Oscar almıştı... Ünlü yapım şirketi Participant Media faaliyetlerini durduruyor

Birbirinden ünlü ve başarılı filmin yapımında imzası bulunan Participant Media, kuruluşundan 20 yıl sonra faaliyetlerini durduruyor. Variety dergisi, 2004'te Participant Media'yı kuran Jeff Skoll'un, yaklaşık 100 şirket personeline gönderdiği mesajına ulaştı.
Skoll, mesajında, "türünün ilk ve uzun süre tek örneği olan çığır açıcı bir hayırseverlik girişimi" olarak nitelediği şirketin faaliyetlerini sonlandırmak gibi çok zor bir karar aldığını açıkladı.
Şirketi olumlu sosyal değişime ilham veren birinci sınıf içerik yaratma misyonuyla kurduğunu ifade eden Skoll, bugüne kadar 135 filmin ortak yapımcılığını üstlendiklerini ve aralarında Spotlight ve Green Book'un olduğu 21 filmin de Oscar ödülüne layık görüldüğüne dikkati çekti.
Skoll, yapımcılığını üstlendikleri filmlerden 18'inin de Emmy ödülü aldığını hatırlatarak, toplamda 3,3 milyar dolardan fazla küresel gişe geliri elde ettiklerini belirtti.
Kendisine tek bir kişinin bile dünyayı değiştirebileceğini hatırlatan Participant topluluğuna minnettar olduğunu kaydeden Skoll, "Başlıklarımız gerçek dünyada somut bir değişim yarattı" ifadesini kullandı.
Variety dergisinin konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Participant Media'nın faaliyetlerini durdurması sonucunda neredeyse tüm çalışanlar işten çıkarılacak ve şirketin yapımcılığını üstlendiği 135 filmin çıkarlarını temsil eden bir şirket faaliyetlerini sürdürecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.