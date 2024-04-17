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Özgür Özel duyurdu: 'Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.

Özgür Özel duyurdu: 'Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz' mask

31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarı yakalayan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istediğini söylemişti.

ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.


YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Özel, bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.
# seçim, AKP, chp

17 Nis 2024 - 14:37 - Siyaset

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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