Gaziantep 9. kez Kocaeli’ye geliyor

Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut ve diğer derneklerin iş birliğinde düzenlenecek olan Gaziantep Yemek Şenliği, yarın başlıyor. 10 gün boyunca Real AVM otoparkında Gaziantepli esnafların katılacağı etkinlikte yöresel ürünler sergilenecek. Etkinlik öncesi basın mensupları ile buluşan Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut ve Kocaeli Gaziantepliler Dernek Başkanı Ahmet Fevzi Öner fuar hakkında bilgi verdi.

GELENEKSEL HALE GELDİ

Basın mensularını GKD (Genç Kocaeliler Derneği) Kafe’de kahvaltıda ağırlayan Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, yaptığı açıklamada “Kocaeli Gaziantep Dernekler Federasyonu ve Kocaeli Gaziantepliler Derneği olarak her sene geleneksel olarak yaptığımız Gaziantep Yemek Şenliği, bu yıl 9. kez olarak düzenlenecek. Bu etkinliklerin başlamasına rol model olan derneğimiz, ilk olarak bu etkinliği Perşembe Pazarı alanında düzenlemişti. Sonra İnterteks alanında yapmıştık bu etkinliğimizi.” diye konuştu.

10 GÜN AÇIK OLACAK

Sözlerini sürdüren Başkan Özygut: “Bu yıl etkinliğimizi, Real AVM’nin otoparkında yapacağız. Orası özel bir mülk, kiralama usulüyle yaptık. Her sene olduğu gibi yöresel ürünler, konserler, el sanatları gibi etkinliklerimiz olacak. Etkinliğimiz, 10 gün boyunca devam edecek. 18-28 Nisan arası olacak. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Gaziantep gastronomi şehri olduğu için Gaziantep etkinliği ne zaman yapılacak diye vatandaşlarımız soruyordu. Baharatından baklavasından diğer ürünlerine kadar Gaziantep’e gidemeyen vatandaş burada tedarikini yapıyor. Fiyatları makul yapmaya çalışıyoruz. Daha düşük olsun bütün vatandaşlar yararlansın diye Gaziantep’i 10 gün boyunca anlatacağız.” şeklinde konuştu.

CİDDİ BİR TALEP OLACAK

Gazianteplilerin memleket hasretini gidermek istediklerini ifade eden Başkan Hasan Özaygut: “Gaziantep’e gidemeyen Kocaeli halkımızı Valilik yanındaki Real otoparkına bekliyoruz. Gaziantep’ten gelen esnafımızdan yok yok. Umarım kazasız belasız bir etkinlik olur. Büyün vatandaşlarımıza bu güzel lezzetleri sunmak için bekliyoruz. İzmit her yere hitap ediyor. Ortak noktada ulaşım kolay. Real AVM’nin otoparkına ulaşım çok kolay. Ciddi bir talep olacağını düşünüyoruz. 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Olursa Gebze’yi düşünebiliriz. Yılın ilk fuarı olacak. Yarın başlayacak olan fuarımızın resmi açılışını ise cuma ya da cumartesi günü yapacağız.” diye konuştu.