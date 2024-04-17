Gebzeli, Kocaeli Bölgesi Süper Lig VAR hakemimiz Alper Çetin baba acısı yaşıyor. Antalya'da kampta bulunan ünlü hakemimiz, bir süredir Gebze'de tedavi gören babasının ölüm haberini az önce aldı. Çetin'in babası, emekli başkomiser Sabri Çetin (71 yaşında) tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze büyük olasılıkla Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek
Alper Çetin'in babası vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.