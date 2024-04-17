17 Nis 2024 - 16:02- Asayiş G:

Alper Çetin'in babası vefat etti

Alper Çetin'in babası vefat etti mask

Gebzeli, Kocaeli Bölgesi Süper Lig VAR hakemimiz Alper Çetin baba acısı yaşıyor. Antalya'da kampta bulunan ünlü hakemimiz, bir süredir Gebze'de tedavi gören babasının ölüm haberini az önce aldı. Çetin'in babası, emekli başkomiser Sabri Çetin (71 yaşında) tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze büyük olasılıkla Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek
# büyük, var, cenaze

17 Nis 2024 - 16:02 - Asayiş

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