Körfezi kirleten gemilere ne zaman önlem alınacak?

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ankara Evleri’nde ikamet eden site sakinleri burada bulunan yük gemilerinin deniz kirletmesine isyan etti. Konuya ilişkin gazetemize konuşan site sakini Körfezi kirleten gemi sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, “Ben duyarlı bir insanım ve bu sitede oturan bir vatandaş olarak bu durumdan duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum. Burada bulunan yük gemileri sintinesini denize bırakıyor. Devlet bu konuda birçok yatırım yaptı. Bu yatırımları görmezden gelen bu gemiler pisliklerini denize bırakıyor. Bu bayram 2 gün boyunca sintine atıkları sahili kapladı. Ben bireysel olarak yetkili kurumlara ulaştım. Gerek sahil güvenlik olsun gerekse de belediye ama kimse oralı olmuyor. Bize hangi gemiden atıldığı soruyorlar. Biz vatandaşlar olarak bunun tespitini nasıl yapacağız? Geminin bu atığı atacağı zamanı bilemem ki. Hatırladığım kadarıyla belediyenin elinde bu konuyla alakası bir hız motoru ve bir de uçakları vardı. Gerekli denetimler yapılırsa eğer bu pisliği atan gemileri bulurlar. Yetkili kurumların Körfezi kirleten bu gemilere ilişkin yaptırımlarını daha ağırlaştırmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.