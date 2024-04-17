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Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı
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Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü mask
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Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

17 Nis 2024 - 16:31 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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