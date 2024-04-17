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Sırrı Süreyya Önder TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı

TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in devam eden tedavisi nedeniyle istirahahat ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Sırrı Süreyya Önder TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı mask

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlandı. Oturuma ara verildi.

Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."
# oldu, acil

17 Nis 2024 - 16:50 - Siyaset

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