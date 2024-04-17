Maaş taşımada ‘faiz’ engeli

Bankaların emekli promosyonları arttı. Ancak emekliler, daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek istediğinde kredi engeline takılıyor.

NTV’den Sibel Can’a konuşan TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez, "Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? Yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda" dedi.

Emeklilerin hesaplarını başka bankaya taşımak için taahüt süresini doldurma zorunluluğu yok. Doldurmadığı süreye karşılık gelen promosyon ücretini iade etmek zorunda.

Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakettiğiniz paradır. Hakettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur" dedi.

"İADE EDİLMEYEN TUTARA FAİZ"

Bankalar iade edilmeyen tutar için de faiz istiyor. Ölmez, "Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6 lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.