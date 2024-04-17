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Başkan Hürriyet, yeni projeler için Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Hatipköy ve Doğan mahallelerinde yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

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Başkan Hürriyet, yeni projeler için Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu mask
Başkan Hürriyet, yeni projeler için Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu
Başkan Hürriyet, yeni projeler için Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra saha çalışmalarını sürdürüyor. İzmit’in her mahallesine eşit hizmeti götürmek için çalışmalarını yürüten Başkan Hürriyet, Kuruçeşme Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ve Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ile bir araya geldi. 

YENİ SOSYAL PROJELER

İnsanların hayatlarına dokunan projeleri ortak akılla oluşturan Başkan Hürriyet, mahallelerde yapılması planlanan sosyal alanlar ve üst yapı yenileme çalışmaları ile ilgili muhtarlarla istişarelerde bulundu. İzmit Belediyesi bölgeye yeni hizmet alanları kazandırmak adına çalışmaya devam ediyor.
# yeni, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet

17 Nis 2024 - 17:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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