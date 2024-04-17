Başkan Hürriyet, yeni projeler için Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra saha çalışmalarını sürdürüyor. İzmit’in her mahallesine eşit hizmeti götürmek için çalışmalarını yürüten Başkan Hürriyet, Kuruçeşme Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ve Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ile bir araya geldi.

YENİ SOSYAL PROJELER

İnsanların hayatlarına dokunan projeleri ortak akılla oluşturan Başkan Hürriyet, mahallelerde yapılması planlanan sosyal alanlar ve üst yapı yenileme çalışmaları ile ilgili muhtarlarla istişarelerde bulundu. İzmit Belediyesi bölgeye yeni hizmet alanları kazandırmak adına çalışmaya devam ediyor.