AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan hava durumu raporuna göre; Edirne, Kırklareli, İzmir'de gök gürültülü sağanak ve sağanak bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması ve yurt genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak bekleniyor.
AKOM'a göre, perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. 25-28 derece olan sıcaklıkların 16-18 derece seviyelerine gerileceği tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği, il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda 25-28 °C aralığında seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 16-18°C aralığında bahar değerlerine gerileceği öngörülüyor."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.