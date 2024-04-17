Emeklilere yeni düzenleme yolda!

Hükümet, emeklilere hane halkı gelirine ve yaşanılan bölgeye göre değişen destek formülleri üzerinde çalışıyor.
Yaşanılan bölgenin ihtiyaçlarına göre, büyükşehirlerdeki emeklilere kira desteği, yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.
Bu destekler, hane halkı gelirine göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliler tespit edilerek desteklenecek.
Destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlar çerçevesinde ödenecek.
Yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor ve 3 milyon emekliye 10 bin ile 17 bin lira arasında emekli aylığı ödeniyor.
Kaynak: AKŞAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.