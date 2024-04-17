Emeklilere yeni düzenleme yolda!

Hükümet, emeklilere hane halkı gelirine ve yaşanılan bölgeye göre değişen destek formülleri üzerinde çalışıyor.

Yaşanılan bölgenin ihtiyaçlarına göre, büyükşehirlerdeki emeklilere kira desteği, yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.

Bu destekler, hane halkı gelirine göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliler tespit edilerek desteklenecek.

Destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlar çerçevesinde ödenecek.

Yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor ve 3 milyon emekliye 10 bin ile 17 bin lira arasında emekli aylığı ödeniyor.

Kaynak: AKŞAM