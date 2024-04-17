İsviçre'de satışı yasaklanmıştı: Beypazarı İçecek'ten açıklama geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesi merkezli, 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı firmasının bir ürününün içeriğinde İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nca yapılan analizde aşırı bor tespit edildiği öne sürüldü. İsviçre hükümetinin Beypazarı firmasının ürünlerini 'fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu' gerekçesiyle yasakladığı iddia edildi. Beypazarı İçecek Pazarlama AŞ'den yapılan açıklamada; ürün içeriğindeki bor miktarının yüksek ve sağlığa zararlı olduğu yönünde asılsız itham ve içerikler paylaşıldığı belirtildi. Firmanın 30'u geçkin ülkeye ihracat yaparak Türkiye, Avrupa ve dünya kalite ödülleri aldığı kaydedildi. ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSSC 22000 ve ESMA kalite sertifikalarına da sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca şirketin ürünlerinin kalitesinin sürekli olarak titizlikle izlendiği, Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizlerinin yapıldığı bildirildi. İsviçre'de burka yasağına onay geldi

'BİLGİYİ YANLIŞ ALGILAMAYA YÖNELİK BİR ÇABA'

Farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşların içme suyuyla ilgili kalite standartlarını belirlerken farklı bilimsel verilere ve politika yaklaşımlarına dayanarak değişiklikler yapabildiği aktarılan açıklamada, Bu politika ve yaklaşımlar, hangi bilimsel çalışmanın temel alındığı, tüketim alışkanlıkları, vücut ağırlıkları ve diğer faktörlere göre değişiklik arz etmektedir. Başka uluslararası kuruluşlar da içme suyundaki bor miktarı için farklı rehber değerler belirlemiştir. İçme suyundaki bor için sağlık temelli düzenleyici sınırlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2,4 miligram/litre, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 miligram/litre ve Avrupa Birliği tarafından 1 miligram/litre olarak belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı ise içme suyundaki bor için bir düzenleyici sınırlama belirlememiş ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 miligram/litre olarak belirlemiştir. Firmamız, Türkiye'deki Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği'ne ve uluslararası standartlara uygunluğunu açıkça beyan eder. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız. Haberin İsviçre kaynaklı olmasına rağmen, bu haberin 'yüksek değer çıktı' şeklinde sunulmasının, bilgiyi yanlış algılamaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz. Önceki yıllarda İsviçre akredite analiz laboratuvarı EUROFİNS tarafından yapılan bor analiz sonucunda sapma değeri ile birlikte 0,80 miligram/litreye denk gelmektedir. Tüm bu olumsuz haberlere ve yanlış algı oluşturma çalışmalarına rağmen yanımızda olan, güvenini koruyan, desteğini esirgemeyen değerli ve bilinçli tüketicilerimiz ile doğru haberi paylaşabilmek adına bizlerle iletişime geçen kıymetli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz denildi.