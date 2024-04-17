ERDAL ALKIŞ TFF BAŞKAN ADAYI

Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, ' Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir.' ifadesini kullandı. Peki, TFF Başkan Adayı Erdal Alkış kimdir, nereli, ne iş yapıyor, hangi takımlı?Futbol dünyasının tanınan isimlerinden olan Erdal Alkış TFF Başkan Adayı olduğunu açıkladı. İş adamı Erdal Alkış TFF Başkan Adayı olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Peki, Erdal Alkış kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Erdal Alkış kimdir?

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun’da doğmuştur. İşletme Tahsili yapmıştır. Erken yaşta iş hayatına atılmıştır, İlk firmasını 1986 yılında Kayseri’de kurmuştur. O günden itibaren kendi firmasını yönetmektedir. İlgi alanları; Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı “İlk 45 Gün” adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Kafkas Göçü (sürgünü) ile alakalı sinema filmi yapmak çocukluk idealidir. Erdal Alkış çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.

Kaynak: VATAN