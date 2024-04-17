Whatsapptan yeni özellik! Artık kolayca bulunacak

Whatsapp sohbet filtreleri özelliği nedir?

Yeni Sohbet Filtreleri özelliği, kullanıcıların konuşmalarını üç kategoride düzenlemelerine izin veriyor: Tüm Sohbetler, Okunmamış Sohbetler ve Gruplar. Tüm Sohbetler arayüzü, bireysel ve gruplardan gelen tüm mesajları gösterecek.

Okunmamış Sohbetler filtresi, yalnızca okunmamış veya işaretlenmiş sohbetleri içeren konuşmalara odaklanıyor, bu da kullanıcıların yanıtlanması gereken mesajları bulmalarına yardımcı oluyor. Gruplar filtresi ise, topluluk ve grup konuşmalarını listeleyerek kullanıcıların grup mesajlarına odaklanmalarını sağlıyor.

Özellik ne zaman gelecek?

Sohbet Filtreleri özelliği, bu hafta WhatsApp kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlanıyor. Özellik, önümüzdeki haftalarda tüm iOS ve Android kullanıcıları için sohbetler ekranının üst kısmında yer alacak.