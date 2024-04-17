- Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu geldi.

İslam Memiş'ten altın uyarısı mask

İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: "Ons altın tarafında 2375 dolar seviyesi var. Tatildeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Aynı günün akşamında ise 100 dolar geriledi. Artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ons altın zaman zaman teknik olarak satışlar mutlaka yapacaktır. Düzeltme hareketleri olacaktır. Ons altında 2250 dolar beklentim olduğu için gram altın da haliyle gerileyecek. İlk etapta 2500 lira seviyesi devamında 2450 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın 2300 dolar altına düştüğünde gram altın yatırımcısı kademeli alımına başlayabilir"

Kaynak: T24
# var

17 Nis 2024 - 18:50 - Ekonomi

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