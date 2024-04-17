Olay, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin manav reyonunda çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manav reyonunda çalıştığı esnada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan R.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli A.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
- Asayiş
Markette manav reyonunda çalışırken silahlı saldırıya uğradı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.