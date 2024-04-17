Markette manav reyonunda çalışırken silahlı saldırıya uğradı

Olay, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin manav reyonunda çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manav reyonunda çalıştığı esnada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan R.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli A.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.