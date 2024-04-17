FEVZİYE CAMİ ÜCRETSİZ OLUYOR!

31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden seçilerek meclis çoğunluğu ile birlikte Kocaeli’de seçime damga vurmuştu. Hürriyet, 5 yıl boyunca meclis çoğunluğunu elinde bulunduramamanın zorluğuna karşın bu kez aldığı meclis çoğunluğu ile Cumhur İttifakı tarafından reddedilen gündemleri yeniden masaya yatıracak. Onlardan birisi de vatandaşların sık sık şikayetçi olduğu Fevziye Cami tuvaletlerinin ücretli olması konusu. Önceki dönem belediye başkanı Nevzat Doğan döneminde 8 yıllığına kiralanan tuvaletlerin ihalesinin iptali meclise gelecek. Söz konusu maddenin oy çokluğu ile onaylanması bekleniyor. Böylece Yeni Cuma tuvaletlerinin ardından Fevziye tuvaletleri de vatandaşa bedava hizmet vermiş olacak.