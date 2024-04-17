17 Nis 2024 - 19:17- Ekonomi G:

FEVZİYE CAMİ ÜCRETSİZ OLUYOR!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu dönem mecliste çoğunluğu aldı. 5 yıl içinde Cumhur İttifakı oy çokluğu nedeniyle iptal edilen her şeyi masaya tekrar yatıracak olan Hürriyet ilk meclis oturumunda Fevziye Cami tuvaletlerinin ücretsiz olmasını meclise getirecek. Maddenin oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.

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FEVZİYE CAMİ ÜCRETSİZ OLUYOR! mask

31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı  Fatma Kaplan Hürriyet yeniden seçilerek meclis çoğunluğu ile birlikte Kocaeli’de seçime damga vurmuştu. Hürriyet, 5 yıl boyunca meclis çoğunluğunu elinde bulunduramamanın zorluğuna karşın bu kez aldığı meclis çoğunluğu ile Cumhur İttifakı tarafından reddedilen gündemleri yeniden masaya yatıracak. Onlardan birisi de vatandaşların sık sık şikayetçi olduğu Fevziye Cami tuvaletlerinin ücretli olması konusu. Önceki dönem belediye başkanı Nevzat Doğan döneminde 8 yıllığına kiralanan tuvaletlerin ihalesinin iptali meclise gelecek. Söz konusu maddenin oy çokluğu ile onaylanması bekleniyor. Böylece  Yeni Cuma tuvaletlerinin ardından Fevziye tuvaletleri de vatandaşa bedava hizmet vermiş olacak. 
# hizmet, yeni, Fatma Kaplan Hürriyet

17 Nis 2024 - 19:17 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(4)
04

Gercek - Sıkıntı basar akplilerı şimdi bedava diye ordan cıkmazlar tuvaletlerden

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 20:59
01

Kahraman - Fevziye cami oldukca pahalli insallah fatma kaplnin dedigi olur

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 19:39
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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