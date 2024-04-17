31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden seçilerek meclis çoğunluğu ile birlikte Kocaeli’de seçime damga vurmuştu. Hürriyet, 5 yıl boyunca meclis çoğunluğunu elinde bulunduramamanın zorluğuna karşın bu kez aldığı meclis çoğunluğu ile Cumhur İttifakı tarafından reddedilen gündemleri yeniden masaya yatıracak. Onlardan birisi de vatandaşların sık sık şikayetçi olduğu Fevziye Cami tuvaletlerinin ücretli olması konusu. Önceki dönem belediye başkanı Nevzat Doğan döneminde 8 yıllığına kiralanan tuvaletlerin ihalesinin iptali meclise gelecek. Söz konusu maddenin oy çokluğu ile onaylanması bekleniyor. Böylece Yeni Cuma tuvaletlerinin ardından Fevziye tuvaletleri de vatandaşa bedava hizmet vermiş olacak.
17 Nis 2024 - 19:17- Ekonomi Güncelleme:
FEVZİYE CAMİNİN TUVALETİ ÜCRETSİZ OLUYOR!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu dönem mecliste çoğunluğu aldı. 5 yıl içinde Cumhur İttifakı oy çokluğu nedeniyle iptal edilen her şeyi masaya tekrar yatıracak olan Hürriyet ilk meclis oturumunda Fevziye Cami tuvaletlerinin ücretsiz olmasını meclise getirecek. Maddenin oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Emekli İzmit Li - Yeni Cuma Camisi WC Sini, FATMA KAPLAN HÜRRİYET Bedava yaptığı günlerde yazmıştım. Her giren dua ediyor diye. İnsana dokunan hizmet bu dur. Başkalarının göremediği hizmet bu dur.
Körfez - Fatma hürriyet kaplan başkanım sizi canı yürekten kutluyorum bir akpartili seçmen olarak bizim ilçe belediye başkanlarıda kibirden kendilerini kaf dağında görüyor tahir büyük akın başkanım ilçe belediye başkanlarının kulağını Çek artık lütfen…
Çarşı Esnaf - Hizmetin en hayırlısı bi ak partili olarak tebrik ediyorum kadın çalışıyor
Körfezli - Sen önce haber yaparken cami demede wc desen daha anlayışlı olucak Fevziye cami dedimmi insanlar yanlış anlar haberi yapıyorsan biraz daha düşünceli yapabilirsin
Gercek - Sıkıntı basar akplilerı şimdi bedava diye ordan cıkmazlar tuvaletlerden
Başlığa Bak. - Fevziye camii paralımıydı yaa.
Hakan - Fatma bşk yapar O kadarrr
Kahraman - Fevziye cami oldukca pahalli insallah fatma kaplnin dedigi olur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.