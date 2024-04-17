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İki kardeş dehşet saçtı! Biri vurdu, diğeri bıçakladı

İzmir'de H.A. isimli şahıs, Aslan İşcan'ı 8 kez bıçakladıktan sonra ağabeyi A.A. da tabancayla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İşcan ağır yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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İki kardeş dehşet saçtı! Biri vurdu, diğeri bıçakladı mask

Olay, dün saat 17.30 sıralarında 5908 Sokak Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan ile A.A. ve kardeşi H.A. arasında tartışma çıktı. 

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. H.A., yanındaki bıçakla İşcan'ı 8 kez bıçakladı. Yaralanan İşcan olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, H.A.'nın ağabeyi A.A. da tabanca ile arkasından ateş etti. 

17 Nis 2024 - 19:52 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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