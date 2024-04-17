17 Nis 2024 - 19:52 - Asayiş

İki kardeş dehşet saçtı! Biri vurdu, diğeri bıçakladı

İzmir'de H.A. isimli şahıs, Aslan İşcan'ı 8 kez bıçakladıktan sonra ağabeyi A.A. da tabancayla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İşcan ağır yaralandı.