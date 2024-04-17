Patatesler filizleniyorsa bu yöntemi deneyin! Patates uzun süre dayanıyor

NAYLON POŞET YERİNE BUNU KULLANIN

Filizlenme nedenlerinin başında nem gelir. Bu sebeple patateslerin saklanma koşulları oldukça önemlidir. Patatesleri saklarken naylon poşetler yerine file veya hava alabilen sepetlerde saklayın. Serin ve kuru yerde muhafaza etmek ömrünü uzatır.

PATATES FİLİZLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Patates filizlenmesini önlemek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. İşte patates filizlenmesini önleme için bazı öneriler:

Serin ve Kuru Ortamda Saklama

Patatesleri serin, kuru ve karanlık bir ortamda muhafaza edin. Oda sıcaklığından daha serin bir yer, filizlenmeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Işıktan Kaçının

Patatesleri ışık almayan bir yerde saklayın. Işığın etkisiyle patatesler daha hızlı filizlenir. Bu nedenle, patatesleri kapalı bir kaba yerleştirerek ışık etkisini azaltabilirsiniz.

Patatesleri Soğukta Saklayın

Patatesleri buzdolabında saklamak, filizlenmeyi geciktirebilir. Ancak buzdolabının içindeki nemin patatesler üzerinde birikmemesine dikkat edin.

Patatesleri Diğer Yiyeceklerden Ayrı Tutun

Patatesleri diğer meyve ve sebzelerden ayrı tutun. Bazı meyve ve sebzeler etilen gazı üretebilir, bu da patateslerin filizlenmesini hızlandırabilir.

Filizleri Düzenli Olarak Kontrol Edin

Patateslerinizi düzenli aralıklarla kontrol edin ve filizlenmeye başlayanları hemen çıkarın. Bu, diğer patateslere yayılmasını önleyebilir.

Havalandırma İmkanı Sağlayın

Patatesleri sakladığınız yerin havalandırılmasını sağlayın. Bu, nemin birikmesini önleyerek patateslerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir.

İyi Durumda Olanları Ayrı Tutun

Patatesler arasında filizlenme başlamış olanları tespit edip ayrı bir yerde saklayın. Bu, sağlam patateslerin filizlenmeyi hızlandırmadan daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir.

FİLİZLENEN PATATES YENİR Mİ?

Posta.com.tr’de yer alan habere göre, güneş ışığına maruz kaldığında yumru kök bitki olan patateste bir dizi fizyolojik reaksiyon meydana gelir.

Klorofil üretimi yeşil renk oluşumunu tetikler. Yeşil renk zararlı değildir, aksine demir gibi faydalı minerallerin artışını sağlar. Ancak gün ışığı ve ısı patatesteki solanin üretimini de tetikler. Solanin, fazla miktarda tüketildiğinde zehirlenme belirtilerine neden olur

Mide bulantısı, ishal, kusma, mide krampları, boğazda yanma, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir.

Bu kimyasal patatesin kabuklarının hemen altında daha yoğun miktarlarda bulunur.

Bu sebeple rengi yeşile dönmüş ve filizlenmiş patateslerin tüketilmemesi öneriliyor.

PATATES SAKLAMA KOŞULLARI

Patatesleri uzun süre taze tutabilmek için doğru saklama koşullarını sağlamak önemlidir. İşte patatesleri saklamanın bazı temel koşulları:

Serin ve Kuru Ortam

Patatesleri serin ve kuru bir yerde saklayın. Optimal sıcaklık genellikle 7-10°C arasındadır. Bu, patateslerin çimlenme sürecini yavaşlatır.

Işık Almamalı

Patatesleri ışıktan uzak bir yerde saklayın. Işık, patateslerde yeşillik oluşumuna neden olabilir ve bu durumda patateslerin tüketilmesi sağlıklı değildir.

Havalandırma

Patatesleri sakladığınız yerin havalandırılmasını sağlayın. Bu, patateslerin aşırı nemden etkilenmesini önler. Kullanılan saklama kutularında veya torbalarda hava delikleri olmasına dikkat edin.

Ayrı Saklama

Patatesleri diğer sebze ve meyvelerden ayrı bir yerde saklayın. Bazı meyve ve sebzeler etilen gazı üretebilir ve bu, patateslerin çabuk filizlenmesine neden olabilir.

Düzenli Kontrol

Patateslerinizi düzenli olarak kontrol edin. Filizlenmeye başlayan veya çürümüş patatesleri hemen çıkarın, böylece diğerleri üzerinde olumsuz bir etki yapmazlar.

Patatesleri Temiz Tutun

Patatesleri temiz tutarak saklayın. Toprak veya diğer kirleticiler patateslerin çabuk çürümesine neden olabilir.

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