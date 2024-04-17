Bankaya ceset götürdü, kredi çekmeye çalıştı

Brezilya’da Rio de Janeiro kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Érika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadın, Rio de Janeiro’nun batısında bulunan Bangu’da bir bankaya geldi.

Banka çalışanları, tekerli sandalyede bulunan bir adam adına 3 bin 400 dolarlık (17 bin Brezilya Reali) kredi çekmeye çalışan kadının davranışlarından şüphelenerek polisi aradı.

Bankaya gelen polisler, isminin Paulo Roberto Braga olduğu öğrenilen 68 yaşındaki adamın ölü olduğunu fark etti.

Érika de Souza Vieira Nunes, polis tarafından gözaltına alındı.

Nunes, polise verdiği ilk ifadesinde Braga’nın amcası olduğunu ve ona bakmakla yükümlü olduğunu iddia etti.

Polis ise akrabalık iddiasını doğrulamadı, konunun araştırıldığını belirtti.

"AMCA İMZA ATMAN GEREK"

Banka görevlileri tarafından çekilen videoda, kadının sürekli olarak adamın kafasını dik tutmaya çalıştığı, sözde akrabasıyla konuştuğu ancak adamın yanıt vermediği görülüyor.

Videoda kadının "Amca, dinliyor musun? İmzalaman gerekiyor. İmzalamaktan başka çare yok. Senin adına imza atamam” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Bu sırada bir banka çalışanının adamın solgunluğuna dikkat çekiyor, kadının ise “Hayır, o tam olarak böyle. Amca tekrar hastaneye gitmek ister misin?" diyor.

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan kadına başka kişilerin yardım edip etmediği kamera görüntüleri izlenerek araştırılmaya başladı.

Yaşlı adamın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: SÖZCÜ