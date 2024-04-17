Şehir içi trafiğine e-uçak çözümü

Otomotiv sektörünün en büyük gruplarından Stellantis, alternatif mobilite çözümlerine yaptığı yatırımları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, 2020 yılından bu yana çeşitli işbirliği girişimleri ile stratejik ortağı olduğu Archer'ın 8.3 milyon hisselik açık piyasa satın alımını tamamladı. Şehir içinde dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak geliştiren Archer, eVTOL uçağının tasarım, geliştirme ve ticarileştirme noktasında Stellantis'in üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığından yararlanıyor.
YILDA 650 ADET ÜRETİM
Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 'Archer, havacılığın elektrikliye geçişinde öncü olarak kendini kanıtladı ve birlikte bir sonraki ulaşım devrimini başlatabileceğimize inanıyoruz' dedi. Archer kurucu ve CEO'su Adam Goldstein ise, 'Dünyanın gökyüzü ulaşım şeklini değiştirmenin eşiğindeyiz' yorumunda bulundu.
10 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KM UÇACAK
Archer'ın Midnight uçak modeli, dört yolcu ile bir pilot taşıyacak şekilde tasarlandı. Midnight, yaklaşık 10 dakikalık şarj süresi ile 32 ila 80 km'lik kısa mesafeli uçuşları arka arkaya tamamlayacak şekilde optimize edilmiş durumda. Stellantis, 2020 yılından bu yana Archer'ın stratejik ortağı ve 2021 yılından bu yana da yatırımcısı konumunda.
Kaynak: AKŞAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.