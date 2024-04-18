Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Olay, saat 22.15 sıralarında Serdar Mahallesi Serdar Bayrı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, E.M.‘yi bıçaklayarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.M., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.