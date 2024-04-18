18 Nis 2024 - 08:29- Asayiş G:

Tartıştığı kişiyi bıçakladı

İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
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Olay, saat 22.15 sıralarında Serdar Mahallesi Serdar Bayrı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, E.M.‘yi bıçaklayarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.M., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık, acil

18 Nis 2024 - 08:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Serdarlı - Gülümse izmit fatma kaplan geldi bitecek bu olaylar sabret ........rüyada

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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