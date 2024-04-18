Olay, saat 22.15 sıralarında Serdar Mahallesi Serdar Bayrı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, E.M.‘yi bıçaklayarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.M., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı.
18 Nis 2024 - 08:29 - Asayiş Yazdır
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdarlı - Gülümse izmit fatma kaplan geldi bitecek bu olaylar sabret ........rüyada
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.