İlimizin tanınmış avukatlarından ve geçmiş yıllarda Anavatan Partisi’nde il başkanlığı görevini üstlenen Kocaeli Barosu avukatlarından, Gazetemiz Yazarı Raif Kandemir 18 Nisan'da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olacağı ameliyat nedeniyle O RH (+) acil kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Raif Kandemir adına Kocaeli Kızılay'a kan bağışında bulunmaları ve bilgi vermeleri için oğlu Av. Batuhan Kandemir e ulaşmaları rica olunur. (Av. Batuhan Kandemir Gsm: 0532 465 3784)
18 Nis 2024 - 08:31- Gündem Güncelleme:
Avukat Raif Kandemir için acil kan aranıyor
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Avukat Raif Kandemir için acil kan aranıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.