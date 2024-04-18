18 Nis 2024 - 08:31- Gündem G:

Avukat Raif Kandemir için acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Avukat Raif Kandemir için acil kan aranıyor

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Avukat Raif Kandemir için acil kan aranıyor mask
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İlimizin tanınmış avukatlarından ve geçmiş yıllarda Anavatan Partisi’nde il başkanlığı görevini üstlenen Kocaeli Barosu avukatlarından, Gazetemiz Yazarı  Raif Kandemir 18 Nisan'da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olacağı ameliyat nedeniyle O RH (+) acil kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Raif Kandemir adına Kocaeli Kızılay'a kan bağışında bulunmaları ve bilgi vermeleri için oğlu Av. Batuhan Kandemir e ulaşmaları rica olunur. (Av. Batuhan Kandemir Gsm: 0532 465 3784)
# acil, Kocaeli Üniversitesi

18 Nis 2024 - 08:31 - Gündem

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