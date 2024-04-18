Kandıra'da belediye başkan yardımcıları belli oldu

Kandıra belediye başkanı seçilen Erol Ölmez, yeni başkan yardımcılarını belirledi. Adnan Turan döneminin başkan yardımcıları Murat Ölmez ve Özgür Uluce, başkan yardımcılığı görevinden alındı. Yerine üç isim atandı.
Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, eski başkan Adnan Turan döneminde Mali Hizmetler Müdürü olarak görevlendirilen Erkan Tugay'ı, memur başkan yardımcısı yaptı. Togay yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek.
Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’in MHP’den gelen kontenjandaki atamasını da gerçekleştirdi. Meclis üyelerinden Abdulkadir Köksal, Erol Ölmez’in başkan yardımcılarından biri oldu.
Erol Ölmez’in bir diğer görevlendirmesi ise AKP’nin meclis listesinden oldu. Meclis üyesi aday listesinin birinci sırasında yer alan İsmail Aysu, Erol Ölmez’in üçüncü başkan yardımcısı olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.