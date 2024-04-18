Kandıra'da belediye başkan yardımcıları belli oldu

Kandıra belediye başkanı seçilen Erol Ölmez, yeni başkan yardımcılarını belirledi. Adnan Turan döneminin başkan yardımcıları Murat Ölmez ve Özgür Uluce, başkan yardımcılığı görevinden alındı. Yerine üç isim atandı.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, eski başkan Adnan Turan döneminde Mali Hizmetler Müdürü olarak görevlendirilen Erkan Tugay'ı, memur başkan yardımcısı yaptı. Togay yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’in MHP’den gelen kontenjandaki atamasını da gerçekleştirdi. Meclis üyelerinden Abdulkadir Köksal, Erol Ölmez’in başkan yardımcılarından biri oldu.

Erol Ölmez’in bir diğer görevlendirmesi ise AKP’nin meclis listesinden oldu. Meclis üyesi aday listesinin birinci sırasında yer alan İsmail Aysu, Erol Ölmez’in üçüncü başkan yardımcısı olarak belirlendi.