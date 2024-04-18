Bekaert'te birleşme kararı: İKİ AYRI ŞİRKET BİRLEŞİYOR

Kocaeli'de her toplu iş sözleşmesi döneminde gündeme gelen fabrikalardan biri olan Bekaert'te birleşme kararı alındı. İzmit'teki fabrikada Birleşik Metal İş Sendikası, Kartepe'deki fabrikada ise Özçelik İş Sendikasının örgütlü bulunduğu Bekaert, 26 Nisan itibarı ile tek bir şirket çatısı altında faaliyet gösterecek.

TEK ŞİRKET OLARAK FAALİYET GÖSTERECEK

Konuyla ilgili olarak firmadan çalışanlarına atılan mesajda, iki ayrı şirket olarak faaliyet gösteren fabrikaların Nisan ayı itibarı ile tek bir şirket olarak faaliyet gösterecekleri ifade edildi. Bununla birlikte ise fabrikaların birleşmesinin ardından fabrikalarda örgütlü bulunan iki fabrikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki başvurusunda bulunmaları gerekecek.