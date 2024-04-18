18 Nis 2024 - 08:56- Gündem G:

Avukat Kandemir bypass ameliyatı oldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Avukat Kandemir bypass ameliyatı oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizin tanınmış avukatlarından ve geçmiş yıllarda Anavatan Partisi’nde il başkanlığı görevini üstlenen Kocaeli Barosu avukatlarından, gazetemiz yazarı Raif Kandemir, bugün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Kandemir’in tıkalı iki damarının açıldığı öğrenildi.
# oldu, Kocaeli Üniversitesi

18 Nis 2024 - 08:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.498.581 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL