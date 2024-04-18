Avukat Kandemir bypass ameliyatı oldu

İlimizin tanınmış avukatlarından ve geçmiş yıllarda Anavatan Partisi’nde il başkanlığı görevini üstlenen Kocaeli Barosu avukatlarından, gazetemiz yazarı Raif Kandemir, bugün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Kandemir’in tıkalı iki damarının açıldığı öğrenildi.