Vatandaşlar boykot etti: Artık dışarıda yemek yemek hayal oldu

Yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı yüzünden, artık dışarda yemek yemek hayal oldu. Fahiş fiyatlar yüzünden ne kahvaltı ne de akşam yemeği yenebilir durumda değil.

Özellikle dar gelirli yurttaşlar duruma fazlasıyla tepkili. Bu gidişat bir hareketi de beraberinde getirdi.

X üzerinde yaşanan hareketlenme boykotu da beraberinde getirdi. Bu hareketle yurttaşlar 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.

Bir kişilik serpme kahvaltının bin lirayı bulması, bir fincan kahve içmenin bile maliyetinin 150 liraya ulaşması öfkeyi ve tepkiyi beraberinde getirdi.

Ayrıca porsiyon oranlarının küçülmesi, fiyatların artmasını da engellemedi. Artık porsiyonlar ne kadar küçükse fiyatlar da o kadar artıyor.

Yurttaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle gösteriyor.

Kaynak: CUMHURİYET