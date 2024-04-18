SGK, Türkiye - Hollanda Danışma Günleri düzenleniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye - Hollanda Danışma Günleri hakkında şu açıklamada bulundu; “01.02.1968 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Hollanda’da çalışan vatandaşlarımız ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahiptir.

KOCAELİ DE VAR…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 07-08-09 Mayıs 2024 tarihleri arasında SGK Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde “Türkiye - Hollanda Danışma Günleri” düzenlenecektir.

DANIŞMA HİZMETİ…

Danışma Günlerinden Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir. Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla yüzyüze yapacakları görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

RANDEVU SİSTEMİ…

Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Felemenkçe dillerinde verilecektir. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Hollanda’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir. Türkiye-Hollanda Danışma Günleri’ne ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.”