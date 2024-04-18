Tokat'ta peş peşe depremler...

AFAD, Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 01.07 sularında meydana geldi ve büyük paniğe neden oldu.
Çevre illerden de hissedilen deprem, Tokat Sulusaray'da yerin 10 kilometre derinliğinde oldu.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
TOKAT'TA BİR DEPREM DAHA OLDU
Tokat Sulusaray'da bir deprem daha! AFAD, Tokat'ta saat 02.35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Komşu illerde de hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
EĞİTİM VE ÖĞRETİME 1 GÜN ARA
Tokat merkezli 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildi.
Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.