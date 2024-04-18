Borçlu ve 'Batık' arttı

Enflasyonu aşağı çekme iddiasıyla tüketimi kısarak ekonomiyi soğutma çabaları devam ederken alım gücü düşen yurttaş hem günlük ihtiyaçları için borçlanmaya devam ediyor hem bu nedenle önemli sorunlar yaşıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, Şubat 2024 ile ilgili dün yayımladığı “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” ve “Aylık Bülten” başlıklı raporlar da bu durumu teyit eden verilerle dolu:

Aylık bültene göre Şubat 2024 sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı, Ocak 2024’e (aylık) kıyasla 149 bin, Şubat 2023’e (yıllık) kıyasla 1 milyon 776 bin kişi artarak 40 milyon 179 bin kişiye ulaştı. Bu tür borçların tutarı da aylık yüzde 4.1, yıllık yüzde 70.6 artarak 2 trilyon 947 milyar liraya yükseldi. Bu kapsamda, örneğin bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı aylık 191 bin, yıllık 2 milyon 677 bin artışla 37 milyon 16 bin kişiye çıktı. Bu kesimin borç tutarı da aylık yüzde 5.4, yıllık yüzde 162 artışla 1 trilyon 336 milyar lira oldu. Toplumun geniş kesimlerinin kullandığı bir bireysel kredi türü olan kredili mevduatta (ek hesap) ise bunu kullanan kişi sayısı yıllık 1 milyon 238 bin artışla 28 milyon 928 bin kişi, borç tutarı yüzde 60.5 artışla 191 milyar liraya çıktı.

3.8 MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ

Diğer raporuna göre Şubat 2024’te, bireysel kredi borcunu ödememiş (batık) gerçek kişi sayısı Şubat 2023’e kıyasla yüzde 78.2 artışla 107 bin 307, bireysel kredi kartını ödememiş kişi sayısı yüzde 147.3 artışla 109 bin 988 ve bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 100 artışla 179 bin 803 kişi oldu. Yılın ilk iki ayında ise batık borcu olan kişi sayısı bireysel kredide yüzde 43.2 artışla 203 bin 67, kredi kartında yüzde 88.2 artışla 217 bin 381 ve bireysel kredi veya kredi kartında yüzde 55.3 artışla 333 bin 941 kişi oldu. Ayrıca Şubat 2024 sonu itibarıyla geçmiş yıllar da dikkate alındığında bu iki tür borcu devam eden kişi sayısı 3 milyon 820 bin 608 kişi olarak hesaplandı.

Kaynak: CUMHURİYET