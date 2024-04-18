Kocaeli'de otobüslere yüzde 75 zam talebi!

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, UKOME'ye bu yılın başında yüzde 50 zam için talepte bulunmuştu. Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), oda tarafından gelen zam talebini reddetmiş, bunun yerine desteği arttırmıştı. Alınan karara göre, toplu taşıma esnaflarının desteklenmesi için ücretsiz taşımalara verilen aylık 12 bin 500 liralık destek arttırılacaktı.
YÜZDE 75 ZAM TALEBİ
Kararın alınmasının ardından, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, geçtiğimiz süreçte maliyet artışlarının ve akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasını gerekçe sunarak UKOME'ye tekrardan zam talebinde bulundu. Oda tarafından yapılan talebe göre, Kocaeli'deki toplu taşıma ücretleri için yüzde 75 oranında zam istendi. Oda tarafından yapılan talep, UKOME tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıda karara varacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - % 75 az daha fazla isteyin
Bedavacı - Sürekli zam.bedava binenleri kısıtlayın önce.
Kürşat - Öncelikle Konya Kayseri gibi illerde ulaşım ücreti ne ise bunlara göre ücret belirlenmelidir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.