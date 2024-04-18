18 Nis 2024 - 10:02- Ekonomi G:

Kocaeli'de otobüslere yüzde 75 zam talebi!

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, UKOME'ye ulaşım zammı için başvuruda bulundu.

HABER MERKEZİ
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Kocaeli'de otobüslere yüzde 75 zam talebi! mask

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, UKOME'ye bu yılın başında yüzde 50 zam için talepte bulunmuştu. Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), oda tarafından gelen zam talebini reddetmiş, bunun yerine desteği arttırmıştı. Alınan karara göre, toplu taşıma esnaflarının desteklenmesi için ücretsiz taşımalara verilen aylık 12 bin 500 liralık destek arttırılacaktı.

YÜZDE 75 ZAM TALEBİ

Kararın alınmasının ardından, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, geçtiğimiz süreçte maliyet artışlarının ve akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasını gerekçe sunarak UKOME'ye tekrardan zam talebinde bulundu. Oda tarafından yapılan talebe göre, Kocaeli'deki toplu taşıma ücretleri için yüzde 75 oranında zam istendi. Oda tarafından yapılan talep, UKOME tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıda karara varacak.
# Zam

18 Nis 2024 - 10:02 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
02

Bedavacı - Sürekli zam.bedava binenleri kısıtlayın önce.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 10:17
01

Kürşat - Öncelikle Konya Kayseri gibi illerde ulaşım ücreti ne ise bunlara göre ücret belirlenmelidir.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 10:14
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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