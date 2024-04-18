Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu yerel seçimler kapsamında Başiskele Belediyesi Başkan adayı olmak için görevinden istifa etmişti. Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Zafer Mutlu’nun yeniden görevine iade edildiğini açıklandı.
- Siyaset
Zafer Mutlu geri döndü
31 Mart yerel seçimleri kapsamında Başiskele Belediye Başkan adaylığı nedeniyle Saadet Partisi İl Başkanlığından istifa eden Zafer Mutlu, Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada görevine iade edildiği duyuruldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.