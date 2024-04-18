Zafer Mutlu geri döndü

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu yerel seçimler kapsamında Başiskele Belediyesi Başkan adayı olmak için görevinden istifa etmişti. Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Zafer Mutlu’nun yeniden görevine iade edildiğini açıklandı.