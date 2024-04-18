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Zafer Mutlu geri döndü

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Başiskele Belediye Başkan adaylığı nedeniyle Saadet Partisi İl Başkanlığından istifa eden Zafer Mutlu, Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada görevine iade edildiği duyuruldu.

Aygün Baş
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Zafer Mutlu geri döndü mask

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu yerel seçimler kapsamında Başiskele Belediyesi Başkan adayı olmak için görevinden istifa etmişti. Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Zafer Mutlu’nun yeniden görevine iade edildiğini açıklandı.

18 Nis 2024 - 10:09 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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