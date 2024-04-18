İzmit Tren Garı’na ulaşımda asansör kolaylığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na ulaşımda yayalara asansör kolaylığı sağlıyor. İzmit Tren Garı karşısından Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan proje için ihale düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen İzmit Garı Asansör Yapımı ihalesine 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 1 milyon 821 bin 330 TL oldu.
120 GÜNDE TAMAMLANCAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na ulaşımı kolaylaştırmak için asansör yapıyor. İhale, 1 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği, 7 ton her çeşit profil çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, 25 metrekare alüminyum profil ve temperli cam ile kaplama yapılması işini kapsıyor. İhaleyi kazanan firmanın, asansörü 120 günde tamamlayıp teslim etmesi bekleniyor.
FİRMA
TEKLİFLER
Kürşat Erkul, Alyacan Yapı İnş.
1 milyon 821 bin 330 TL
Ercan Yıldırım
3 milyon 737 bin 378 TL
Öz Asansör İnş.
4 milyon 748 bin 030 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.