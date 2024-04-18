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KYK izinlerine yeni düzenleme

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK yurt izinleri 30 günden 45 güne çıkarıldı

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KYK izinlerine yeni düzenleme mask

Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yapılan yurtlarda kalan öğrencilerin yurt harici kalınan her gün için izin alma yükümlülüğü var. Yurt harici başkaca bir yerde kalacak öğrenciler bunu yurda bildirdiğinde 30 günlük izin haklarından kullanmış oluyorlardı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya giren yeni karar uyarınca artık KYK öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler yalnızca 30 günden 45 güne çıkarıldı.
# var, yeni, karar

18 Nis 2024 - 10:49 - Eğitim

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