Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yapılan yurtlarda kalan öğrencilerin yurt harici kalınan her gün için izin alma yükümlülüğü var. Yurt harici başkaca bir yerde kalacak öğrenciler bunu yurda bildirdiğinde 30 günlük izin haklarından kullanmış oluyorlardı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya giren yeni karar uyarınca artık KYK öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler yalnızca 30 günden 45 güne çıkarıldı.
KYK izinlerine yeni düzenleme
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK yurt izinleri 30 günden 45 güne çıkarıldı
18 Nis 2024 - 10:49 - Eğitim Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.