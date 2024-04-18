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Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara atanan yeni müdürlerini listesini yayınladı.

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Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti mask
Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti
Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti
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Kocaeli’de 156 okula yeni müdürler atandı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilimizde yeni müdür atanan okulların listesini açıkladı.

İşte o liste:

Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti
Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti
Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti
Kocaeli’de 156 okul müdürü değişti
# yeni

18 Nis 2024 - 11:08 - Eğitim

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