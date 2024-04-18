31 Mart’ta yapılan muhtarlık seçiminde rakiplerini geride bırakarak İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı seçilen Aydın Doğan, önceki gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Mazbatasını alarak resmen görevi başlayan Aydın Doğan, “ Seçim bitti, mazbatamı aldım. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Seçimde vaat ettiğim bütün projeleri zaman içinde tek tek hayata geçireceğim. Şirintepe’nin Kocaeli’nin örnek mahalleleri arasında yer alması için elimden geleni yapacağım” dedi.
- Siyaset
İzmit Şirintepe Muhtarı Aydın Doğan mazbata aldı
İzmit Şirintepe Mahalle muhtarı seçilen Aydın Doğan, Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.