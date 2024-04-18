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İzmit Şirintepe Muhtarı Aydın Doğan mazbata aldı

İzmit Şirintepe Mahalle muhtarı seçilen Aydın Doğan, Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
İzmit Şirintepe Muhtarı Aydın Doğan mazbata aldı mask
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31 Mart’ta yapılan muhtarlık seçiminde rakiplerini geride bırakarak İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı seçilen Aydın Doğan, önceki gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı. Mazbatasını alarak resmen görevi başlayan Aydın Doğan, “ Seçim bitti, mazbatamı aldım. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Seçimde vaat ettiğim bütün projeleri zaman içinde tek tek hayata geçireceğim. Şirintepe’nin Kocaeli’nin örnek mahalleleri arasında yer alması için elimden geleni yapacağım” dedi.
# İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı, Aydın Doğan, Mazbata, seçim

18 Nis 2024 - 11:16 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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