Gergerlioğlu, Kartepe’deki Kule Deresi’nin kirliliğini çevre sakinlerinden dinledi!

Yoğun kirlilik yaşanıyor

Kartepe’deki Kule Deresine ikinci kez giderek kirliliği gündeme getiren Gergerlioğlu, “Kocaeli’nde çevre kirliliği yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kule Dere”si fabrika bölgelerinden gelerek Körfez’e dökülüyor. Maalesef bu derede yoğun kirlilik yaşanıyor. Buraya ikinci kez geldik çünkü temiz akması gereken dere geçtiğimiz hafta simsiyah kirli aktı, kötü bir kokusu vardı ve çevre sakinleri bundan rahatsız oldu! Biz buraya bu kötü koku ve kirli dere yüzünden gelip çevre sakinlerinin şikayetlerini gündeme getirmek zorunda kalıyoruz. Çevre sakinleri bu durumdan zarar görüyorlar. Yoldan geçen Kartepeli, Kule Deresi civarında oturan Artvinli İshak Aydın bey ile tanıştık. Kendisi bu çevre kirliliğinin şahidi. Bu derenin durumunu yıllardır ikamet eden birisi olarak yakından biliyor.” ifadelerini kullandı.

Simsiyah akıyor ve pis kokuyor

Kule Deresinin zaman zaman kirli aktığını aktaran İshak Aydın, “Dere siyahlaşıyor, koku oluşuyor. Bu durum milleti rahatsız ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1 hafta siyah aktı. 10 gün önce böyle değildi çok kötü durumdaydı, şimdi biraz daha düzelmiş. Çare bulunması lazım. Millet burada piknik yapıyor, burası yürüyüş yolu. Önlem alınmasını istiyoruz. Çocuklar burada oynuyor, halkımız burada piknik yapıyor. Fabrikaları denetlemeleri lazım. Yaz geliyor, daha da kokacak. Buradaki belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanına çağrıda bulunuyoruz; bir an önce temizlenmesi veya önlen alınmasını istiyoruz. Valimize, belediye başkanımıza, büyükşehir belediyeye çağrı yapıyoruz bir an önce önlem alınması gerekiyor çünkü burası turistik bir yer piknik alanı, burada yürüyüş yolu var, pis koku ve o kirlilik ilçemize yakışmıyor.” şeklinde konuştu.

Kalıcı çözüm gerekiyor

Çevre sakinlerinin şikayetlerini yerinde dinleyen Gergerlioğlu, “Bunun kalıcı olarak önlenmesi için gerekli çalışmalar biran evvel yapılmalıdır. Güzel bir yürüyüş yolu yapılmış ama sık sık kötü kokulu maddeler saçıldığı için yürüyüş yolu olma vasfını da kaybediyor. Biz burada çözüme ihtiyacı olduğunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kartepe Belediyesi’ne tekrar hatırlatıyoruz. İshak Aydın bey çevre sakini ve buradan sık sık kötü kokulu maddelerin aktığını söylüyor. Belki geceleyin salıyorlar, insanlara hissettirmeden işlerini hallediyorlar! Önlem alınmazsa yaz için daha çok tehdit oluşturuyor Etrafta yoğun bir sinek popülasyonuna sebep oluyor. Burada birçok fabrika var, Hyundai ve diğer fabrikalar. Bu konuda fabrikaların denetlenmesi noktasında Kocaeli Valisi’ne buradan söylüyoruz. Sayın Vali defalarca buraya gelmeyelim. Bu işi doğru düzgün takip edin. Açıklama yapmışsınız endüstriyel atığa rastlanmadı diye. Peki bu kirliliğin sebebi ne o zaman. Dere kendi kendine mi kirleniyor? Çevre Bakanlığı’na söylüyoruz, Kocaeli Milletvekili olarak ikinci kez geliyorum vatandaşlar mağdur şikayetçiler. Fabrikaların bu kirliliğine müsaade etmeyin, ne oluyor? Ne bitiyor? Halk illa tepki gösterince mi müdahale edeceksiniz? Buna niye önlem almıyorsunuz? Biz buradan Kocaeli Kartepe’deki bu çevre sorununu tekrar gündeme getirmiş olalım. İshak Bey de bu konuda şikayetçi ve diğer buradaki binlerce kişi adına konuşuyor. Çevre bilinci ile konuşuyor ve bu tertemiz güzel akması gereken derenin pis kokular ile akmasına tahammül edemiyoruz, kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.