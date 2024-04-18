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KOÜ Mühendislik Fakültesi'nde görev değişikliği

Kocaeli Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde görev değişikliği yaşandı. Fakülte dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik görevini Prof. Dr. Nilgün Fığlalı'ya devretti

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KOÜ Mühendislik Fakültesi'nde görev değişikliği mask

Kocaeli Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görev değişimi gerçekleşti. Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, görevini Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’ya devretti" denildi.

DEVİR TESLİM YAPILDI
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görev değişimi gerçekleştirildi. YÖK’ün talebi doğrultusunda yapılan değişimde Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, görevini Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’ya devretti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Mühendislik Fakültesi önceki Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik  ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’yı makamında ağırladı.

18 Nis 2024 - 11:29 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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