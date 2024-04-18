KOÜ Mühendislik Fakültesi'nde görev değişikliği

Kocaeli Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görev değişimi gerçekleşti. Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, görevini Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’ya devretti" denildi.
DEVİR TESLİM YAPILDI
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığında görev değişimi gerçekleştirildi. YÖK’ün talebi doğrultusunda yapılan değişimde Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik, görevini Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’ya devretti. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Mühendislik Fakültesi önceki Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’yı makamında ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.