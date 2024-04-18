Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının ikincisi 28 Nisan Pazar Günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Gebze Dağ Bisikleti Kupası yarışları bu sene uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek. Geçen sene 26 ilden 350 sporcunun dereceye girebilmek için mücadele ettiği Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası’nda yarışlar bu sene; uluslararası düzeyde büyük erkekler-kadınlar, genç erkekler-kadınlar; ulusal düzeyde ise U-12 (erkekler-kadınlar), U-15 (erkekler-kadınlar), U-17 (erkekler-kadınlar) kategorilerinde düzenlenecek. Gebze Belediyesi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Beylik Dağı'nda saat 09.00’da start alacak.
- Spor
Gebze’de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları düzenlenecek
Gebze Belediyesi Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışlarının ikincisi 28 Nisan Pazar Günü Beylik Dağı’nda gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.