Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 31,2 arttı.

Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 arttı, hindi eti üretimi yüzde 32,2 arttı.

Bir önceki ay 203 bin 64 ton olan tavuk eti üretimi şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 201 bin 680 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 838 milyon 422 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi şubat ayında yüzde 5,7 oranında azalarak 1 milyar 733 milyon 464 bin adet oldu.

Kaynak: CUMHURİYET