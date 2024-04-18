FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLA TV8'DE

Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz ücretsiz bir şekilde izlenebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Böylece Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz bir şekilde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: HABERLER.COM