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FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLA TV8'DE

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı, Survivor programında yaptığı açıklamayla maçın TV8'den şifresiz ve ücretsiz yayınlanacağını duyurdu. Maç, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLA TV8'DE mask

Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının TV8'den şifresiz ücretsiz bir şekilde izlenebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Böylece Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz bir şekilde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: HABERLER.COM
# Fenrebahçe, Olympiakos, Acun Ilıcalı, TV8, şifresiz

18 Nis 2024 - 11:45 - Spor

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