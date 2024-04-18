İzmit Belediyesinin ücretsiz diyetisyen hizmeti Cumhuriyet Yaşam Merkezinde de devam ediyor

Sosyal belediyecilikte fark yaratarak hizmetlerine hızla devam eden İzmit Belediyesi ‘Sağlıklı İzmit, zinde İzmitliler’ için faaliyete açtığı yaşam merkezlerinde ücretsiz olarak diyetisyen hizmeti sunmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapan diyetisyen Emre Damar da kısa süre önce şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına ithaf edilerek açılan Cumhuriyet Yaşam Merkezinde destek talebinde bulunan vatandaşlarla aralıksız olarak ilgileniyor.

“İZMİTLİLER OLDUKÇA MEMNUN”

İzmit Belediyesi, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ilk seans; perşembe ve cuma günleri ise kontrol seansları olmak üzere haftanın beş günü Cumhuriyet Yaşam Merkezinde vatandaşlara saat 08.30 ile 17.30 arasında ücretsiz olarak bu hizmeti sunuyor. Gerçekleştirilen çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Diyetisyen Emre Damar, “Vatandaşlar sunulan hizmetten oldukça memnun. Halkımıza, sağlıklı, sürdürülebilir ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR RANDEVU ALABİLİRLER

Ücretsiz diyetisyenlik hizmetini 7’den 70’e herkese sunan İzmit Belediyesi, hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, adölesan (ergen) beslenmesi, sporcu beslenmesi ve kilo yönetimi gibi alanlarda ihtiyaca göre destek veriyor. İzmit Belediyesi’nin Kocaeli halkına sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden her yaş grubundan bütün vatandaşlar 0262 318 02 10 telefon numarasından randevu alarak hizmet alabilir.