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65 YAŞ ÜSTÜNE ULAŞIMDA SINIRLAMA YOK!

Büyükşehir, toplu taşımada kullanılan ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarına sınırlama getirilmediğini açıkladı

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65 YAŞ ÜSTÜNE ULAŞIMDA SINIRLAMA YOK! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında değişikliğe gittiği yönünde bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Ulusal yayın kuruluşlarında da yer alan; Kocaeli Büyükşehir’in yaptığı yeni düzenlemeyle toplu taşıma araçlarında 65 yaş ve üstü vatandaşların sınırsız biniş hakkının sona erdiğine yönelik haberlerin asılsız olduğu ifade edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların Kocaeli Kartlarında herhangi bir sınırlama olmadığı ifade edildi.

BASINDA ÇIKAN ASILSIZ HABERLER

Kocaeli’nde ulaşımda kullanılan ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında düzenlemeye gidildi yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Bazı basın organlarında; ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte toplu taşıma araçlarında 65 yaş ve üstü vatandaşların sınırsız biniş hakkı sona erdi ve sınırlama getirildi’’ şeklinde haberler yer almıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ULAŞIMDA SINIRLAMA YOK

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada Kocaeli’nde ulaşımda kullanılan ücretsiz ve indirimli seyahat kartları kullanımında herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların Kocaeli Kartlarında herhangi bir sınırlama olmadığı ifade edildi.

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18 Nis 2024 - 12:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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