7. Gagavuzya Fotoğrafları Sergisi başlıyor

Açıklamaya göre, " Türk Dünyası Sevdalıları ve Sanat Severler, Gagavuzların Tarihi dokusu ve mimari mirası yanı sıra milli bayramları, gelenek görenekleri, Muhteşem doğası ve kültürlerinin tanıtıldığı "7. Gagavuzya Fotografları" Sergimize Davetlisiniz. Sergimizi, 26 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olup, 27 Nisan 2024 tarihleri arası, Lozan caddesinde gezebilirsiniz."



Açılış

26 Nisan 2024

Saat : 14:00

Adres Sabri Yalım Parkı Önü Yürüyüş Yolu Lozan Caddesi) İzmit / Kocaeli

Necdet ERTUĞRUL / Genel Başkan

0535 717 62 15



