- Kültür-Sanat

7. Gagavuzya Fotoğrafları Sergisi başlıyor

Türk Dünyası Sevdalıları ve Sanat Severler, "7. Gagavuzya Fotoğrafları" Sergisi 26 Nisan 2024 tarihinde başlayacak

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
7. Gagavuzya Fotoğrafları Sergisi başlıyor mask

Açıklamaya göre, " Türk Dünyası Sevdalıları ve Sanat Severler, Gagavuzların Tarihi dokusu ve mimari mirası yanı sıra milli bayramları, gelenek görenekleri, Muhteşem doğası ve kültürlerinin tanıtıldığı "7. Gagavuzya Fotografları" Sergimize Davetlisiniz. Sergimizi, 26 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olup, 27 Nisan 2024 tarihleri arası, Lozan caddesinde gezebilirsiniz."

Açılış

26 Nisan 2024
Saat : 14:00
Adres Sabri Yalım Parkı Önü Yürüyüş Yolu Lozan Caddesi) İzmit / Kocaeli
Necdet ERTUĞRUL / Genel Başkan
0535 717 62 15
# 2024, TÜRK

18 Nis 2024 - 11:59 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.498.581 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL