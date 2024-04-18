7. Gagavuzya Fotoğrafları Sergisi başlıyor

Açıklamaya göre, " Türk Dünyası Sevdalıları ve Sanat Severler, Gagavuzların Tarihi dokusu ve mimari mirası yanı sıra milli bayramları, gelenek görenekleri, Muhteşem doğası ve kültürlerinin tanıtıldığı "7. Gagavuzya Fotografları" Sergimize Davetlisiniz. Sergimizi, 26 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olup, 27 Nisan 2024 tarihleri arası, Lozan caddesinde gezebilirsiniz."
Açılış
26 Nisan 2024
Saat : 14:00
Adres Sabri Yalım Parkı Önü Yürüyüş Yolu Lozan Caddesi) İzmit / Kocaeli
Necdet ERTUĞRUL / Genel Başkan
0535 717 62 15
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.