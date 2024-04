Taraftar: Su faturalarına aylık 3 lira eklensin... Taraftar: Mecbur muyum kulübe para vermeye…

Yesil Siyah Ask – Bu kadar büyük Sanayi Şehrimizde bir tane İZMİTLİ Başkanımız yok…

Bar - Belediyeler kimsenin babasının malı değil. Halkın problemlerini çözsün, hizmet etsin diye var. Futbol kulüplerine bir kuruş veremezler, helal etmiyorum, kimse kusura bakmasın.

Kuram - AKP ve MHP Lobisi ne işe yarıyorlar. Bir ihale de Kocaelispor adına alsınlar…

Sm Gncl Vatansever - Kocaelispor taraftarı hep hazırcılık yapıyor. Elini taşın altına koysa ne olur. Mesela Makbuz bastırıp her ilçede 250 kişilik grup yap. Bütün iş yerlerini ticarethaneleri gez. İlimizin valisi belediye başkanları da büyük işletmeleri ve fabrikaları aylık belli bir rakamla bağışa bağlasın. Toplanan paralar yeter de artar bile. Birileri ciddi bir şekilde öncülük yapması gerek. Hatta su faturalarına her ay 3 tl bile eklenebilir.

Tanem - @Sm Gncl Vatansever 15 nolu yoruma cevabı: Abi insanlar mecbur mu bir kulübe para vermeye…

Bosbogazyazar - @Sm Gncl Vatansever 15 nolu yoruma cevabı: He eklensin, sonra ikizler gelsin, o gelsin, bu gelsin yesin paraları. Birileri ihya olsun, Kocaeli küme düşsün…

Muratt - @Sm Gncl Vatansever 15 nolu yoruma cevabı: Bize ne senin futbolundan. Su faturasına 3 lira eklensin diyor. Çok seviyorsan bütün parayı kendin ver…

Bursalı - Bu yorumu hiç bir art niyet gözetmeden yazıyorum. Gerçekten temennim Göztepe ve Kocaeli çıksın. Ama adam dediklerinde haklı. Aziz o borcu almaz, tekrar başkan olmaya hazırlanıyor. Elinde silah olsun ister. Zaten bir takımın başka kulübün başkanına borcu olmaz. Türk futbolunu özetliyor…

Kafkas - Güzel yazmışsın tebrik ederim bir Sakaryalı olarak. Türk futbolu bitti. Kocaeli düştüğünde mücadele eden gençler neden gönderildi. Sakarya ve Kocaeli sabredip gençlerle mücadele etmeli. Ama torpilsiz gençler olmalı. Zaten Sakarya-Kocaeli de hep geçmişten gelen borçlar yüzünden çekti.

K.s - Aziz Yıldırım’a borç nerede, resmi yazılı evrak var mı, varsa paylaşın lütfen. Kamuoyu bilsin. Öyle lafta borç var, hadi ödeyin yok. Borç kimin hangi başkanın veya yönetimin bilinsin. Taraftar bilsin. Şeffaf olunuz. İnşallah Süper Lig’e çıkacak bu takım, inanıyoruz.

Bosbogazyazar - @K.s 11 nolu yoruma cevabı: Aziz’de suç. İyilik yapmış ama, bu adamlara yapmış işte.

2008-2009 - "Transfer tahtası açıldı, bol transferler yapıldı. Ancak yaklaşık 33 milyon lira civarındaki borç katlanmaya devam ediyor." demişsiniz. Anlamsız transferler yapıldı, bu takıma emek vermiş oyuncular, yani bu şehrin evlatları, yani amatörde dahi armasını bırakmamış çocuklar. Daha düşük ücretle ve çok daha büyük performansla oynatılabilecekken, ne hesaplar yapıldıysa, hepsi gönderildi, Bir çoğu 1. ligde oldukça başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Ortada bir sorun varsa, bunun sorumluları alacaklı taraflar değil, astronomik ücretlerle takıma doldurulan futbolculara ölü yatırım yapanlardır. Kocaelisporumuzun 1. ligde en az 2 seneye ve ivedilikle Kocaelisporlu bir yönetime ihtiyacı vardır.

Eray.kardeslerarif – Kocaelispor’a tesis lazım değil bu söylediklerimiz. Bütün iktidarlar izin geçerlidir. Kocaelispor gelsin idmanını Vinsan’da yapsın. Gelin idmanını Vinsan’da yapsın. Sevindikli’ye tesis yapılacak. O tesisin kimseye hayrı olmaz.

Kocaeli - 150 tane futbolcu bozuntusuna verilen milyon dolarlar ödenirken, neden bu yazıları yazmadınız. Engin efendi borçları bitirdik demedi mi, hani bitmişti. Bir de üstüne 150 tane bomboş transfere verilen milyon dolarlar. 4 futbolcu alınmasa 1 milyon dolar ödenirdi. Ama menajer ve damat nasıl para kazanacak.

Ks41 - Süper lige çıkacağız… Stoilov’lu Göztepe’ye orada koyacağız dede… Süper ligin gelirleri bu ligten kat kat fazla.. Bahsettiğin borç çıkmasan da var. Yönetim yönetim olsun yeter ki… 15 senedir bu anı bekliyor taraftar… Kandırma milleti…

Kartepeli - Gene siyaset gene siyaset…

Cemal - Ne yapalım çıkmayalım mı? Ne anlatıyorsun sen çok bilmiş bey, biz o zaman sezon başı hiç umutlanmasaydık, peki insanların hayalleri ne olacak?..

Ferdi - @Cemal 03 nolu yoruma cevabı: Aziz Yıldırım Türkiye için bulunmaz bir nimettir. Kimseye buyun eğmeyen tek liderdir…

Derince - @Cemal 03 nolu yoruma cevabı: Asansör olacaksak çıkmayalım kardeşim.

Murat Erzin - Hepsi menfaatçi kan emici. Utanç duyuyorum, bu şehrin takımını ne hale getirdiniz…

Derince'li - Biraz mantık lütfen. Kocaelispor süper lige çıktı diyelim, elindeki amatör denilecek futbolcuların parasını zor ödüyor. Süper ligdeki oyuncuların parasını hangi gelir, hangi sponsorlardan ve hangi iş adamlarından isteyerek ödeyecek, KBB şu anda havlu attı. O zaman topukları bir yerlere değerek kaçacak. Anlayacağınız dostlar, Engin Koyun denilen kişi mahvetti kulübü istifa etti, kurtulduk diyoruz ama nafile. Sıcak parayı dışarıdan talimatla yönetiyor…