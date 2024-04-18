Kocaelispor taraftarına Ümraniye’de 175 kişilik yer ayrıldı

EK KONTENJAN İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ
Kocaelispor pazartesi günü saat 20.00’da Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz bu maç için hafta içinde Ümraniyespor tarafına ek kontenjanla alakalı istekte bulundu. Ancak Ümraniyespor tarafı bu istediği kabul etmedi. 3513 kişilik Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nun yüzde 5’lik kısmı Kocaelispor’a ayrıldı. Toplamda 175 Kocaelisporlu taraftar maçı stadyumda izleyebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.