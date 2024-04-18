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Kocaelispor taraftarına Ümraniye’de 175 kişilik yer ayrıldı

Pazartesi günü oynanacak olan, Ümraniyespor - Kocaelispor maçı için 175 kişilik misafir tribünü kontenjanı ayrıldı. Pazartesi günü, 175 Kocaelisporlu taraftar takımlarını destekleyecek

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Kocaelispor taraftarına Ümraniye’de 175 kişilik yer ayrıldı mask

EK KONTENJAN İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ

Kocaelispor pazartesi günü saat 20.00’da Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz bu maç için hafta içinde Ümraniyespor tarafına ek kontenjanla alakalı istekte bulundu. Ancak Ümraniyespor tarafı bu istediği kabul etmedi. 3513 kişilik Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nun yüzde 5’lik kısmı Kocaelispor’a ayrıldı. Toplamda 175 Kocaelisporlu taraftar maçı stadyumda izleyebilecek.
# Kocaelispor

18 Nis 2024 - 12:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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